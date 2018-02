Guarani vence o líder Criciúma O Guarani venceu o Criciúma, por 2 a 1, neste domingo à tarde, conseguindo sua segunda vitória sob o comando do técnico Zetti, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O time de Campinas soma 12 pontos, enquanto o Criciúma, mesmo com a derrota, divide em pontos a primeira posição com Figueirense, São Paulo e Cruzeiro, todos com 18. A vitória foi justa. Mesmo sem mostrar um futebol bonito, o Guarani voltou a ser eficiente, principalmente nas finalizações. E também soube marcar bem no meio-de-campo, aproveitando a tarde pouca inspirada do adversário. Os times confirmaram a expectativa de que fariam um jogo truncado, privilegiando a marcação e não se importando em atacar. O líder Criciúma decepcionou por sua incapacidade ofensiva e pelo excesso de preocupação com a marcação. O Guarani, por sua vez, não soube como superar o bloqueio adversário. Este jogo sonolento e ruim tecnicamente só teve seu primeiro chute a gol aos 42 minutos, quando o meia Simão arriscou de longa distância. O gol só sairia mesmo num lance esporádico ou numa jogada ensaiada. Foi o que aconteceu aos 44 minutos. Adílio cobrou falta pelo lado direito do ataque, levantando a bola em direção à área. O zagueiro Paulo André desviou de cabeça e Alexandre, também de cabeça, completou na pequena área. Apesar da bronca que o técnico Vágner Benazzi deu no seu time no intervalo, ele só alterou a equipe aos dez minutos. Tirou o lateral Luiz Paulo para a entrada de Marcinho e o atacante Reinaldo foi substituído por Paulo César. O time melhorou principalmente pela boa movimentação de Paulo César. Na base da pressão, o time catarinense começou a exigir do goleiro Jean, que quase foi enganado pelo quique da bola aos 13 minutos, saltando para colocar em escanteio. Após a cobrança, Rafael subiu de cabeça para outra boa defesa do goleiro do time paulista. Aos 18, Paulo César chutou forte de esquerda e o goleiro defendeu de novo. O Criciúma ainda tentou melhorar com a entrada de André no lugar de Marcos Denner, insistindo com os levantamentos para a grande área. Por ironia, o Guarani ampliou de cabeça com o baixinho Jônatas. A jogada começou com a roubada de bola de Netinho, que lançou Dida no lado direito. Ele foi até a linha de fundo e levantou para o desviou de Jônatas na pequena área, aos 28 minutos. Com ampla vantagem no placar, o Guarani se fechou para garantir o resultado e levou um susto aos 42 minutos, quando Athos acertou a trave. Aos 47 minutos, portanto nos acréscimos, André diminuiu de cabeça. O gol foi importante porque deixou o time na liderança pelo saldo de gols, superando Figueirense, São Paulo e Cruzeiro. Na 11ªrodada, o Guarani vai enfrentar o Santos, sábado, às 18 horas, no Pacaembu. O Criciúma jogará em casa, sábado, diante do Grêmio.