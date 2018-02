Guarani vence o Vasco por 4 a 2 Na estréia do técnico Pepe, o Guarani venceu o Vasco da Gama, por 4 a 2, neste sábado à noite, no estádio Brinco de Ouro, na abertura do Campeonato Brasileiro de 2003. Festa para o time campineiro, que carimbou as faixas do campeão carioca. Antes do jogo, Marcelinho Carioca, a estrela solitária do campeão carioca não escondia a disposição tática do time para surpreender o adversário no Brinco de Ouro: "Vamos esperar um pouco no começo, porque se o gol deles não sair a torcida vai pegar no pé e o jogo ficará bom para a gente". Mas não deu tempo de respirar. O Guarani iniciou o jogo a todo vapor, encurralando o Vasco em seu campo defensivo. Rapidamente o time de Campinas marcou seus dois gols, ambos de cabeça. O primeiro aos 10 minutos, quando Marquinhos cobrou falta pelo setor esquerdo e na pequena área o zagueiro Juninho apareceu livre para cabecear na saída atrasada do goleiro Fábio. Dois minutos depois, outra vez Marquinhos fez o cruzamento, desta vez no setor direito, para a grande área, onde o grandalhão Creedence subiu de cabeça e mandou no ângulo. Passado os dois golpes iniciais, o Vasco reagiu aos 17 minutos, diminuindo com Marcelinho Carioca. Ele roubou a bola do volante Emerson e, de fora da grande área, chutou com a perna esquerda no ângulo do goleiro Jean. O empate saiu cinco minutos depois, quando Jean não segurou o chute forte de Léo Lima, de fora da grande área, e o rebote sobrou para Cadu. Ele chutou cruzado, a bola bateu na trave e entrou: 2 a 2. A partir do empate, o Vasco dominou as ações em campo. No segundo tempo, Pepe, técnico do Guarani, voltou com a fórmula para anular adversário: "Precisamos diminuir os espaços dos dois meias, Marcelinho e Léo Lima", determinou aos seus homens de marcação. O técnico de 68 anos tem uma conhecida deficiência auditiva, mas continua com olho clínico. O Guarani acertou a marcação e voltou a comandar o jogo. O terceiro gol saiu aos 11 minutos, quando Simão fez bela jogada individual dentro da grande área e bateu cruzado. O goleiro Fábio fez a defesa parcial, mas Wagner sozinho completou. Aos 30 minutos, Pepe fez outra mudança providencial: tirou Marquinhos, que estava cansado, para a entrada de Reinaldo, reforçando a marcação. Antonio Lopes, do Vasco, não conseguiu sair do nó tático de Pepe. O time carioca só ameaçou em dois chutes de longa distância, de Marcelinho Carioca e Henrique, que o goleiro Jean espalmou. Já nos acréscimos, Alex tocou com a mão na bola dentro da grande área: pênalti. Na cobrança, Creedence converteu. Fim de jogo. Na segunda rodada, o Guarani vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, enquanto o Vasco tentará a reabilitação diante do Goiás, em São Januário. Ficha Técnica - Guarani 4 x 2 Vasco da Gama. Gols: Juninho aos 10, Creedence aos 12 minutos, Marcelinho Carioca aos 17 e Cadu aos 22 minutos do 1º tempo; Wagner aos 11 e Creedence (pênalti) aos 47 do segundo. Guarani - Jean; Simão, Juninho, Paulão e Alex; Emerson, Leandro Guerreiro, Marquinhos (Reinaldo) e Esquerdinha; Creedence e Wagner. Técnico: Pepe. Vasco da Gama - Fábio; Russo, Alex, Wellington Paulo e Edinho (Wellington); Henrique (Danilo), Bruno Lazaroni, Léo Lima (Carlinhos) e Marcelinho Carioca; Cadu e Souza. Técnico: Antônio Lopes. Árbitro - Jamir Carlos Garcez (DF) Cartão amarelo: Souza, Henrique, Marquinhos, Marcelinho Carioca, Wagner, Cadu e Juninho. Público - 3.028 pagantes.