Guarani vence Sertãozinho com três gols de Bruno Mendes e entra no G4 da Série A2

Com três gols do atacante Bruno Mendes, o Guarani venceu o Sertãozinho por 4 a 2, neste sábado, no campo do adversário, e voltou a integrar o G4 (zona de classificação) do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. O time de Campinas (SP) soma 12 pontos e ocupa a terceira posição, um atrás de Oeste e Penapolense e um na frente do São Bernardo, que vai completar a sexta rodada neste domingo contra o Audax.

Dos quatro jogos disputados neste sábado, o Guarani foi mesmo o destaque. Tem evoluído, chegou à terceira vitória consecutiva e começa a dar pinta de que pode, finalmente, brigar pela classificação e depois pelo acesso, que ficou perto no ano passado. A derrota deixou o Sertãozinho com nove pontos, em oitavo lugar.

No estádio Joaquim Morais, em Taubaté (SP), Taubaté e XV de Piracicaba fizeram um jogo equilibrado e que terminou empatado por 1 a 1. O time do Vale do Paraíba tem sete pontos, em 12.º lugar, um ponto a menos do que o de Piracicaba (SP), em oitavo.

O Água Santa, que vinha decepcionando, pelo menos desta vez não perdeu. Empatou em casa e sem gols com o Rio Claro. Mesmo assim, o time de Diadema (SP) continua perto da zona de rebaixamento, com quatro pontos em 14.º. Os rioclarenses seguem perto do G4, com 11, em quinto lugar.

Juventus e Audax, ambos com três pontos, se mantêm dentro da zona de degola, enquanto que o Nacional anunciou a demissão do técnico Betinho, pois na última sexta-feira perdeu para a Internacional por 2 a 1, na cidade de Limeira (SP).

Confira a 6.ª rodada da Série A2 paulista:

Sexta-feira

Internacional (Limeira) 2 x 1 Nacional

Oeste 1 x 3 Penapolense

Batatais 1 x 0 Juventus

Sábado

Votuporanguense 2 x 2 Portuguesa

Taubaté 1 x 1 XV de Piracicaba

Água Santa 0 x 0 Rio Claro

Sertãozinho 2 x 4 Guarani

Domingo

20 horas

Audax x São Bernardo