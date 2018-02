Guarani vence Taubaté com gol de bicicleta e sobe para segundo na Série A2

O Guarani ficou mais próxima da liderança do Campeonato Paulista da Série A2. Neste sábado, venceu o Taubaté, por 2 a 1, de virada, dentro do Brinco de Ouro, em Campinas, na partida válida pela oitava rodada, assumindo a segunda posição.

+ Tabela do Paulistão

O destaque do jogo foi o golaço de bicicleta de Bruno Nazário aos cinco minutos da etapa final, empatando o placar após Flávio Carioca abri-lo aos sete do primeiro tempo para o Taubaté. E Rondinelly definiu o triunfo do time campineiro aos 28 minutos do segundo tempo.

O veterano Fumagalli, com 40 anos, sendo nove deles dedicados ao Guarani, entrou no segundo tempo e completou 300 jogos com a camisa do clube, que atingiu a segunda posição da A2 com 15 pontos, a três do líder São Bernardo, que empatou por 1 a 1 com o Batatais. O Taubaté, em baixa, segue com oito pontos, em 12.º.

Também neste sábado, Portuguesa e Nacional não saíram do 0 a 0 em São Paulo, no Nicolau Alayon. Em recuperação, o time mandante impediu a vitória da Lusa. Com 11 pontos, o Nacional ocupa a décima posição, deixando a Lusa na perigosa 14.ª colocação com apenas seis pontos, bem perto da zona de rebaixamento que tem Água Santa (5) e Audax (4).

A Portuguesa, que demitiu recentemente Guilherme Alves, ainda foi dirigida pelo interino Gerson Sodré, mas já contratou Alan Aal. Na segunda-feira, a Lusa vai ter a chance de sair do sufoco porque vai enfrentar no Canindé o lanterna Audax, em jogo adiado da sétima rodada.