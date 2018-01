Guarani vence terceiro jogo seguido O Guarani conseguiu sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista ao vencer o União Barbarense, por 2 a 1, nesta tarde, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Agora o time de Campinas soma 10 pontos, enquanto o Barbarense continua com cinco pontos. O Guarani abriu o placar logo aos dois minutos, numa falta cobrada com pelo volante André Gomes. Apesar da vantagem no placar, o jogo foi bastante truncado, com muitas faltas e poucas emoções para a torcida. E o Barbarense deu o troco no começo do segundo tempo, quando Mauro empatou aos quatro minutos depois de uma rápida troca de passes dos atacantes. Na comemoração, Mauro, ex-jogador do Guarani, fez sinal pedindo para que a torcida bugrina se calasse. Mas a torcida do Guarani voltou a vibrar aos 34 minutos, numa jogada do meia Fernando Fumagalli, que pegou a bola de meia-bicicleta para desempatar. Nesta altura, o Barbarense já tinha perdido o lateral Luciano, expulso por jogada violenta, e não conseguiu chegar ao empate.