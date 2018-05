Guarani viaja a Varginha para decisão da Série C e Marcelo Chamusca faz mistério

Nesta quinta-feira, o Guarani pegou estrada rumo à Varginha (MG), onde vai enfrentar o Boa pela decisão do título da Série C do Campeonato Brasileiro, às 18h45 deste sábado. Antes de partir, o técnico Marcelo Chamusca deu uma entrevista coletiva e manteve o mistério em relação à escalação.

Durante toda a semana, o time realizou treinos fechados. O técnico terá o retorno do atacante Deivid e do lateral-esquerdo Gilton, que cumpriram suspensão, mas não poderá contar com o volante Alex Santana, suspenso com três cartões amarelos. Os volantes Wesley, recuperado de lesão, e Zé Antônio também retornam e são candidatos à vaga de Alex, assim como Evandro. "Independente do atleta, valorizo muito quem entra e procuro minimizar a ausência", disse o comandante.

Zé Antônio foi o jogador mais criticado pela torcida após a derrota por 3 a 1 para o ASA, no primeiro jogo das quartas de final. Depois disso, não foi mais relacionado por conta de problemas físicos. Wesley, por sua vez, é o favorito para ficar com a vaga aberta. Ele não atua desde a vitória por 3 a 0 sobre o clube alagoano, na volta das quartas, quando lesionou o joelho esquerdo.

O jogo de ida contra o Boa terminou em um empate por 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Agora, o Guarani precisa de uma vitória simples ou um empate com mais de um gol - 2 a 2, 3 a 3, etc. Antes do jogo, o time campineiro faz um último treino nesta sexta-feira, na cidade vizinha de Elói Mendes, a cerca de 20 km de Varginha.

O Guarani deve ir a campo com Leandro Santos; Lenon, Ferreira, Leandro Amaro e Gilton; Auremir e Wesley; Pipico, Fumagalli e Deivid; Eliandro.