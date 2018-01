Guarani viaja embalado para Manaus No embalo de duas vitórias consecutivas e de seis jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani embarcou nesta quinta-feira para Manaus, onde enfrentará o São Raimundo, neste sábado, no estádio Vivaldão. Uma vitória pode significar a entrada, pela primeira vez, no grupo dos oito melhores da competição. "Estamos confiantes em conseguir um bom resultado, mesmo jogando fora de casa. O time está crescendo e os jogadores mostraram que têm personalidade para buscar as vitórias também fora do Brinco de Ouro", disse o técnico Luiz Carlos Ferreira. Na rodada passada, ao derrotar o Vitória, em Salvador, o time conquistou a primeira vitória jogando longe de Campinas. Ferreira deverá fazer apenas uma alteração em relação à formação titular desta última partida. Adriano, de 20 anos, treinou no lugar de Mariano e poderá ganhar uma chance na lateral direita. Com isso, Alemão, que vinha sendo titular da lateral, deverá permanecer no meio de campo. A ausência, mesmo que no banco de reservas, será do atacante Catatau, que marcou gols nas duas últimas rodadas. O jogador, de 19 anos, se transferiu para Malatyspor Kulübü, da Turquia. O valor conseguido com a negociação deverá ser usado para amenizar a crise financeira pela qual passa o clube e os salários atrasados de dois meses poderão ser quitados.