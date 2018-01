Guarani vira contra a Portuguesa: 2 a 1 O Guarani conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao superar a Portuguesa por 2 a 1, neste domingo à tarde, no estádio do Canindé, em jogo válido pela segunda rodada do estadual. Esta foi a segunda derrota do time da capital, que divide a lanterna junto com Corinthians e Ponte Preta. O gol da vitória do time campineiro saiu aos 44 minutos do segundo tempo, numa cabeçada do estreante atacante Nilson Sergipano. Os dois times precisavam se reabilitar. A Portuguesa por ter estreado dando vexame na Vila Belmiro, ao ser goleado pelo Santos, por 5 a 1. E logo no seu primeiro jogo em casa, os poucos torcedores lusos que foram ao Canindé não deixaram de protestar. A torcida organizada Leões da Fabulosa, maior facção do clube, exibia sua faixa de cabeça para baixo. O Guarani também precisava se recuperar do inexpressivo empate em casa, por 1 a 1, com o União São João. Talvez pela necessidade, os dois times tentaram ir à frente mesmo sem muita técnica e mais na disposição física. A primeira chance real de gol foi do Guarani, aos 33 minutos, quando Catatau lançou Simão que mandou a bola no travessão. Mas a Portuguesa abriu o placar aos 38 minutos, num contra-ataque, quando Wesley apareceu em velocidade no lado esquerdo, driblou Paulo André chutando forte e cruzado. O empate não demorou a sair. O volante Marcos Paulo iniciou o ataque, lançando Simão nas costas da defesa. Ele ligou o centroavante Evandro Roncatto livre na área apenas para completar com a perna esquerda, aos 42 minutos. O segundo tempo também começou movimentado. O Guarani acertou o travessão num chute de Alemão, mas a Portuguesa respondeu com duas finalizações de Wilton Goiano e Whelliton, que exigiram grandes defesas do goleiro Jean. Mas jogando em casa, a Portuguesa diminuiu os espaços do visitante em busca do desempate. Zé Teodoro não abriu mão de promover logo suas três alterações para manter o ritmo de jogo. Jair Picerni preferiu ser mais cauteloso no Guarani, reforçando a marcação com a entrada do volante Serginho na vaga do meia Adrianinho, com o meia Simão ganhando mais liberdade para encostar nos atacantes. Depois ele colocou Nilson Sergipano no lugar de Roncatto, deixando de lado o 4-4-2 para ousar com o 4-3-3. A nova disposição funcionou bem, principalmente porque o time campineiro se mostrou mais bem preparado fisicamente. Assim acuou a Portuguesa e chegou à vitória aos 44 minutos, após escanteio de Catatau para Simão e o cruzamento perfeito para a cabeça de Nilson Sergipano. A bola, caprichosamente, ainda tocou na trave antes de entrar. Não havia tempo par a mais nada. Calendário - Na terceira rodada, quarta-feira, os dois times vão jogar fora de casa. A Portuguesa enfrentará o Santo André, no ABC, e até lá o goleiro Gléguer deve ter sua documentação regularizada. Enquanto isso, o Guarani vai pegar o União Barbarense, em Santa Bárbara d´Oeste. A diretoria campineira espera a apresentação do meia Luciano Ratinho, ex-Corinthians, na próxima terça-feira. Além disso, mantém a esperança de fechar com o meia Canindé, do Paraná, e já descartou a vinda do atacante Kahê, do Palmeiras, que deve ir para a sua rival, a Ponte Preta.