Guarani vive "briga" de atacantes Para quem até pouco tempo reclamava da falta de um ?matador?, o Guarani atualmente tem até sobra de jogadores para a posição. Com as chegadas de Creedence e Rodrigão, o time de Campinas vem melhorando a cada dia sua média de gols e já tem os dois como principais goleadores em 2003. O primeiro a ganhar a chance de titular foi Rodrigão. Mal na maioria dos jogos, com a chegada do técnico Pepe o jogador foi parar no banco de reservas, dando lugar a Creedence, que não saiu mais do time. Com quatro gols em seis jogos, o atacante com nome de banda de rock se tornou o xodó da torcida. Mas como não é o torcedor quem escala, Pepe viu em Rodrigão a hora certa para voltar a figurar entre os titulares. Nos dois últimos jogos, o ex-atacante do Santos e do Inter-RS marcou três gols e voltou a dar confiança à torcida, que pouco tem comparecido ao Estádio Brinco de Ouro. ?Os dois jogadores têm características de área e, por isso, não tenho como escalá-los em uma mesma partida. Claro que em uma emergência isso pode acontecer, mas por enquanto não penso nesta hipótese", disse o treinador, que sempre coloca Wágner ao lado de um dos matadores.