Guarani volta a vencer, após 111 dias O Guarani venceu o Criciúma por 4 a 2, em amistoso disputado na noite desta quarta-feira, em Santa Catarina. Há 111 dias o time paulista não conseguia uma vitória. A última foi no dia 22 de março, quando goleou o Caxias, por 4 a 1, em Campinas, pela Copa do Brasil. Esta foi também a primeira vitória do técnico Hélio dos Anjos. Apesar de o time catarinense ter jogado com vários desfalques, o técnico do Guarani comemorou. "Valeu pela disposição dos jogadores", disse. O jogo foi disputado em campo pesado, por causa das fortes chuvas durante todo o dia em Criciúma. O frio e o vento também atrapalharam o rendimento dos dois times. A vitória começou a ser desenhada no primeiro tempo, quando o Guarani abriu 2 a 0, com gols de Fumagalli, cobrando pênalti, aos 30 minutos e Zé Carlos, aos 34 minutos. Logo no começo do segundo tempo, Marcinho fez 3 a 0, aos 5 minutos. Mas em duas desatenções da defesa, o Guarani sofreu dois gols seguidos marcados por Anderson, aos 8 minutos, e Paulo César, aos 10. A vitória foi consolidada aos 31 minutos, com outro gol do atacante Zé Carlos, que tinha marcado os quatro gols na última vitória do Guarani. O time paulista encerra a excursão pelo sul do país enfrentando o Internacional, sábado à tarde, em Porto Alegre.