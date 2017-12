Guarani volta ao trabalho em busca da vaga Superado o efeito negativo provocado pela greve de jogadores e pela demissão do gerente de futebol, Neto Ferreira, o Guarani faz planos para voltar à normalidade e atingir seu objetivo atual dentro do Campeonato Brasileiro: conseguir uma posição suficiente para disputar a Copa Sul-Americana em 2004. O técnico Barbieri já avisou: "Vamos passar uma borracha nisso tudo e só pensar do trabalho em campo". Com esta disposição, os jogadores treinaram em dois períodos nesta terça-feira visando o jogo contra o Corinthians, domingo, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro. Barbieri acha que pode até tirar proveito de toda a confusão causada no final da semana, uma vez que a diretoria já programou os pagamentos atrasados, o mês de setembro, quatro prêmios e R$ 20 mil referentes à cota mensal do patrocinador. Nos planos da comissão técnica estão, pelo menos, dois coletivos. Mas o objetivo é manter a mesma base que vinha atuando nos últimos jogos. "Acho que vamos ter um time forte, motivado e pensando só na vitória", disse o técnico.