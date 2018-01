Guarani volta aos treinos nesta segunda Suspensos por 60 dias pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do Rio de Janeiro, dois jogadores do Guarani vivem dias de amargura. O goleiro Jean e o zagueiro Paulão só voltarão ao time dia 11 de outubro, justamente, no clássico da cidade, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. ?O mais difícil é suportar os dias de jogos. No dia-a-dia a gente vai levando porque fica perto dos companheiros", comenta Jean. O zagueiro Paulão também está ansioso, mas prefere não falar sobre a punição que está sujeito devido as reclamações em cima do juiz Lourival Dias Filho, da Bahia. O juiz acusou os dois de terem tentado a agressão no jogo diante do Fluminense, quando o Guarani perdeu para o Fluminense, por 5 a 2, no Maracanã. O Guarani volta a atuar no Brasileiro, dia 14, no Brinco de Ouro, em Campinas, diante do Juventude. O elenco ganhou folga no fim de semana, voltando aos treinos nesta segunda-feira.