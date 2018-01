Guarani: Zé Carlos faminto por gols Se depender da disposição do atacante Zé Carlos, ele já estréia no Guarani contra o União Barbarense, domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2001. Ele se apresentou com muita disposição no Brinco de Ouro, mostrando seu senso de oportunismo logo no primeiro treino quando marcou três gols. "Esta é a função do atacante", comentou o jogador que assustou os reservas com sua vontade de marcar tantos gols. O time titular fez 4 a 0 nos reservas, provando que o novo reforço pode se encaixar perfeitamente no esquema tático do Guarani. Mas a sua enorme disposição, com certeza, está relacionada ao mal estar causado no final de semana, quando ele atuou pelo Botafogo-RJ. Ele enfrentou o Americano de Campos mesmo após ter se apresentado, sexta-feira, no Brinco de Ouro. De qualquer forma, o técnico Carlos Alberto Silva já pensa seriamente em escalar o seu novo artilheiro. "Ganhei um problema gostoso, porque é difícil mexer num time que vem de duas vitórias seguidas", lembrou o técnico, satisfeito pelo rendimento dos jogadores contra a Ponte Preta e Portuguesa de Desportos. Outras duas mudanças devem ser confirmadas no coletivo de sexta-feira. O zagueiro Marcelo Souza, recuperado de contusão, deve ocupar a vaga de Ernani, suspenso com dois amarelos. O volante Fausto vai retornar ao meio-campo no lugar de Martinez, que também cumprirá suspensão automática. O Guarani tem sete pontos ganhos no Paulistão, estando em franca ascensão com duas importantes vitórias consecutivas.