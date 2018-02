Guarani: Zetti não quer caça às bruxas Não será a derrota para o Santos, por 2 a 1, que vai alterar a programação do Guarani visando sua recuperação dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Quem garante é o técnico Zetti que não vê motivos para uma operação de "caça às bruxas" porque o time perdeu "um jogo para um forte adversário" a três minutos do seu final. "O importante é que buscamos o empate, conseguimos e depois tomamos um gol no final. Mas todos vencem e todos perdem. Só precisamos analisar as falhas e tentar não repeti-las da próxima vez", resumiu o técnico, lamentando que esta derrota derrubou o time da 15ª posição. Os jogadores se dividiam em relação à derrota. Para os mais jovens, faltou um pouco de atenção e malícia após o empate ocorrido aos 38 minutos. Já para os mais experientes, como o volante Sidney, não há explicação para tomar um gol no final. "Naquela hora é dar o máximo na marcação, cercar, fazer falta e não dar espaço ao adversário. Falhamos e precisamos acertar a casa", decretou. Nenhum jogador recebeu o terceiro cartão amarelo, nem deixou o campo machucado. É um forte indício de que o time não deve sofrer qualquer alteração para o jogo diante do Atlético Mineiro, sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas. As duas vitórias do Guarani sob o comando de Zetti aconteceram, justamente, em casa, diante do Paraná e do Criciúma.