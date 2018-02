Guarani: Zetti testa opções defensivas O técnico Zetti não deve fazer muitas alterações no time do Guarani, que vai enfrentar o Fluminense, dia 12, em Volta Redonda, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ele promete testar as opções que tem na defesa. O sistema defensivo não terá Paulo André, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória, por 1 a 0, sobre o Paraná na última rodada. Cinco jogadores brigam pela vaga. O treinador pode escolher entre Carlinhos, Marcelão, Nenê, Gláuber e Tiago. Zetti prefere acompanhar os treinamentos da semana que vem para escolher quem entra na defesa. "Quero observar melhor cada um durante esta semana. Todos estão em condições de atuar, mas têm características diferentes e prefiro continuar estudando para não tomar uma decisão precipitada." O treinador lamenta não poder contar com mais uma vez com o meia Luís Fernando, que voltou a sentir tendinite no joelho e irá desfalcar o time de Campinas pela terceira vez consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Guarani é o 18º colocado com oito pontos, enquanto o Fluminense tem 13 pontos e está na 11ª posição.