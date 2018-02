Guaratinguetá arrasa o São Bento em plena Sorocaba: 6 a 1 O São Bento deu mais um vexame no Campeonato Paulista. Mesmo jogando em casa, foi goleado pelo Guaratinguetá, por 6 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Essa é a segunda vez neste Paulistão que o São Bento sofre uma goleada por 6 a 1 em Sorocaba. A primeira aconteceu na 11ª rodada do campeonato, contra o Marília. Na ocasião, o técnico Freddy Rincón acabou demitido. Com esta derrota pela 15ª rodada do Paulistão, o São Bento continua ameaçado pelo rebaixamento, com apenas 13 pontos conquistados. Enquanto isso, o Guaratinguetá chegou aos 23 pontos e ainda sonha com uma vaga às semifinais. Depois de sair na frente no primeiro tempo, com gols de Júnior e Michel, aos 31 e aos 47 minutos respectivamente, o Guaratinguetá construiu a goleada com quatro gols na segunda etapa. Aos 3 minutos, Nelsinho ampliou para o Guaratinguetá. Depois, foi a vez Vandinho e Dinei marcarem seus gols, aos 9 e aos 11 respectivamente. O gol de honra do São Bento saiu aos 17, com o atacante Elias. Mas, aos 29, o volante Magal fechou a goleada do time visitante. Na próxima quarta-feira, o São Bento volta a campo para enfrentar o Barueri, novamente no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Guaratinguetá receberá o Ituano no mesmo dia, no Estádio Dario Rodrigues Leite. SÃO BENTO 1 x 6 GUARATINGUETÁ São Bento - Rafael; Ferreira, Esmerode, Fábio Lima e Patrick; Everton, Rincón, Matos (Davi)(Bruno Rocha) e Michel (Ferdinando); Elias e Roberto Santos. Técnico: Abelha. Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Ale (Célio), Magal e Michel (Lê Mineiro); Dinei (Laécio) e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Gols - Júnior, aos 31, e Michel, aos 47 minutos do primeiro tempo; Nelsinho, aos 3, Vandinho, aos 9, Dinei aos 11, Elias, aos 17, e Magal, aos 29 minutos do segundo tempo. Árbitro - Robério Pereira Pires. Cartões amarelos - Fábio Lima, Matos, Esmerode e Jeci. Cartões vermelho - Esmerode. Renda - R$ 18.763,00. Público - 1.622 pagantes. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.