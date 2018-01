Guaratinguetá assume 1º lugar da B-1 A Quarta Divisão do Campeonato Paulista, a Série B-1, tem um novo líder isolado: o Guaratinguetá. O torneio teve neste fim de semana sua 22ª rodada. Jogando fora de casa, o Guará, que pertence ao pentacampeão Rivaldo e ao ex-volante do Palmeiras, César Sampaio, venceu o Monte Azul por 1 a 0 e chegou aos 44 pontos. A 22ª rodada apresentou ainda os seguintes resultados: Batatais 1 x 1 Lemense, Palestra 2 x 1 Guapira, Mauaense 1 x 1 Guarulhos, Fernandópolis 1 x 1 Tupã, Linense 3 x 1 Primavera, Santa Ritense 3 x 1 Rio Claro e Velo Clube 0 x 0 XV de Caraguá. Na Série B-2, Quinta Divisão, o Ecus de Suzano continua na liderança. Neste Domingo, pela 21ª rodada, o time venceu o Radium de Mococa por 1 a 0 e chegou aos 48 pontos. Vice-líder do torneio, com 44 pontos, o Corinthians B derrubou o Joseense em São José dos Campos por 2 a 1. A rodada ainda teve Lençoense 2 x 2 Palmeirinha, Pirassununguense 1 x 0 Ponte Preta B, SC Paulista 1 x 2 Guaçuano, Capivariano 2 x 1 Jalesense e Penapolense 1 x 1 Guarujá. A sexta divisão do Campeonato Paulista teve neste domingo os jogos de ida de sua fase de quartas-de-final. Confira os resultados: Águas de Lindóia 0 x 0 Grêmio Barueri, Campinas 3 x 3 Itararé, Comercial Tietê 0 x 4 Portuguesa B e Ranchariense 1 x 2 Jabaquara.