Guaratinguetá e Bragantino tentam melhorar posições Depois de largaram bem no Campeonato Paulista, Guaratinguetá e Bragantino entram em campo para tentar melhorar de posição na classificação do Campeonato Paulista. O jogo acontece nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Dario Rodrigues Leite. O caçula Guaratinguetá vem de derrota para o Santos, pelo placar apertado de 1 a 0 e soma seis pontos, estando em 10.º lugar. O Bragantino, que venceu fora de casa o Rio Branco, por 3 a 1, tem sete pontos, ocupando a sétima posição. Satisfeito com o esforço de seus jogadores, o treinador Carlos Rabelo não vai alterar o time, exceção feita na defesa. O zagueiro Carlinhos foi expulso, cumprirá suspensão e será substituído por Rocha. O time de Bragança Paulista também só terá um desfalque na defesa. O zagueiro Thiago Vieira foi suspenso por dois jogos devido sua expulsão na abertura da competição diante do Ituano. O técnico Marcelo Veiga está em dúvida se coloca Luis Henrique ou Vanderlei. Ficha técnica: Guaratinguetá x Bragantino Guaratinguetá - Édson Bastos; Rocha, Rafael Pedro e Jeci; Geovane, Magal, Ale, Nenê e Galego; Sandro Goiano e Leandro. Técnico: Carlos Rabelo. Bragantino - Felipe; Cris, Zelão e Luis Henrique (Vanderlei); Júlio César, Adriano, Mário, Moradei e Nilton; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Horário - 20h30. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).