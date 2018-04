Guaratinguetá e Icasa largam na frente na Série C

Veja também:

O Guaratinguetá desperdiçou uma grande oportunidade de construir um placar elástico, após perder inúmeras chances de gol. O time tricolor esbarrou no goleiro Flávio, mas mesmo assim venceu com justiça por 2 a 1, no Vale do Paraíba. O meia Nenê e o atacante Diego Dedoné marcaram para os donos da casa, enquanto o meia Luciano, de pênalti, diminuiu para os mineiros.

Com este resultado, o Guaratinguetá passa a depender de um empate para garantir sua vaga no jogo de volta, que acontece no próximo domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o América pode passar de fase se conseguir uma vitória pelo placar de 1 a 0, já que terá feito mais gols na casa do adversário.

Na outra partida, o ASA não conseguiu se valer da força de sua torcida e ficou apenas no 1 a 1 com o Icasa. Felipe Almeida abriu o placar para os cearenses, enquanto Didira empatou para a equipe da casa. Ambos os gols saíram no segundo tempo.

Agora, o time cearense joga por empate sem gols ou uma vitória na volta, também no próximo domingo, em Juazeiro do Norte. O ASA precisará vencer ou então arrancar um empate por mais de um gol.

Seja qual for o campeão, o título será inédito, uma vez que nenhum dos quatro times ergueu a taça da Terceirona nacional. Quem mais se aproximou do título foi o América, que conquistou o vice-campeonato em 1990, ano em que o campeão foi o Atlético Goianiense.

As semifinais são disputadas nos moldes das quartas de final, com jogos de ida e volta e gol fora qualificado. Icasa e América têm a vantagem de decidir em casa por terem melhor campanha.