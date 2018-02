Guaratinguetá e Ituano ficam no empate sem gols no Vale Em um jogo disputado até o último minuto, Guaratinguetá e Ituano empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira, no Vale do Paraíba, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. O empate deixa o Guará bem próximo da classificação para a disputa do título do interior, já que chegou aos 24 pontos e assumiu a nona posição. O Ituano segue na parte intermediária da tabela. Tem 20 pontos, sendo o 11º colocado. Esta pontuação afasta qualquer possibilidade de rebaixamento para o time de Itu, que também deverá estar entre os melhores do interior no fim da primeira fase. O time vinha de cinco derrotas consecutivas. No final de semana, o Guaratinguetá enfrentará o Paulista, no sábado, em Jundiaí, enquanto o Ituano receberá o Rio Claro, no domingo. GUARATINGUETÁ 0 X 0 ITUANO Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho (Geovane), Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Ale (Léo Mineiro), Magal e Michel; Dinei (Laécio) e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Ituano - Márcio; Hugo, Diego, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel (Jéferson), Vander (Elionar), Adoniran e Flávio; Sorato e Reginaldo. Técnico: Edson Porto. Cartões amarelos - Ale, Michel e Carlinhos (Guaratinguetá); Márcio, Diego, João Paulo e Adoniran (Ituano). Cartão vermelho - Geovane (Guaratinguetá). Árbitro - Paulo Roberto Ferreira. Renda - R$ - 46.880,00. Público - 4.074 pagantes. Local - Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).