Guaratinguetá e Noroeste brigam pelo título do interior Com um clima de festa nunca visto antes em Guaratinguetá, começa neste sábado, às 16 horas, a final da disputa pelo título do interior. O time da casa, debutante no Campeonato Paulista, receberá o Noroeste, no Estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba. O visitante joga pelo empate nos dois confrontos, por ter melhor campanha que o adversário. Os dois times lutam para conquistar o caneco e também o prêmio em dinheiro, de R$ 200 mil, oferecido pela Federação Paulista de Futebol (FPF). E motivação não falta. Pelo lado da equipe de Bauru, o técnico Pintado quer evitar ao máximo os erros durante a partida. Pintado minimiza a vantagem de jogar por dois empates ou dois resultados iguais conquistada pelo seu time por ter melhor campanha na primeira fase. ?Não existe vantagem [na disputa]. Nós não pensamos nisso. Vamos continuar jogando para buscar o gol. A equipe que estiver organizada e equilibrada vai levar vantagem?, disse, prometendo não ficar apenas na defesa. O Guaratinguetá, por sua vez, não fica atrás em motivação. Esperando 12 mil torcedores neste sábado, o técnico Márcio Araújo quer bastante pegada em campo. ?Temos que jogar com tudo?, disse o treinador. O time não poderá contar com os zagueiros Carlinhos e Jéci, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Apesar do mistério do treinador, Rafael Pedro e Odirlei devem ser titulares. O restante do elenco será o mesmo que teve duas ótimas atuações diante do Paulista, nas semifinais da disputa pelo título do interior, quando venceu por 1 a 0, em casa, e por 2 a 1, em Jundiaí. No Noroeste, o técnico Pintado poderá contar novamente com os zagueiros Fábio e Bonfim, que voltam ao time titular. Pintado viajou para Guaratinguetá sem dúvidas, apostando no esquema 3-5-2 pela quarta vez seguida. O restante da equipe será a mesma da última partida, diante da Ponte Preta, no empate, por 1 a 1. Vandinho, apesar de recuperado de contusão, deve continuar no banco de reservas. Com isso, Otacílio Neto continua como titular, ao lado de Leandrinho. GUARATINGUETÁ x NOROESTE Guaratinguetá - Edson Bastos; Geovane, Odirlei, Rafael Pedro e Leandro Smith; Tobi, Magal, Ale e Célio; Dinei e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Noroeste - Fabiano; Bonfim, Toninho e Fábio; Márcio Gabriel, Deda, Hernani, Luciano Bebê e Edno; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Pintado. Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira. Horário - 16 horas. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.