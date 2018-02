Guaratinguetá e Noroeste estão na A-2 Guaratinguetá e Noroeste são os novos integrantes da Série A2, Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Ambos garantiram vagas neste domingo cedo, quando aconteceu a última rodada da segunda fase. Mirassol e Sertãozinho, campeões dos Grupos 3 e 4 e que já tinham garantido o acesso, vão decidir o título do Campeonato Paulista da Série A3 em apenas um jogo. A decisão acontecerá em Sertãozinho, que tem a melhor campanha na competição. No próximo ano, as Séries A1, A2 e A3, terão 20 clubes cada. Por isso, subiram quatro clubes da Série A3 para a A2: Sertãozinho, Mirassol, Guaratinguetá e Noroeste. A rodada foi emocionante e disputada no mesmo horário, a partir das 11 horas. Pelo Grupo 3, o Guaratinguetá saiu perdendo em casa para o Primavera, com Carlos Alberto aos 16 minutos. O Barretos também saiu na frente, em Sertãozinho, aos 13 minutos, com Cássio. Nesta altura, a segunda vaga ficaria com o Barretos. Tudo, porém, mudou. Em casa, o Guará teve muita garra para virar o jogo. Vágner Carioca tinha empatado aos 37 minutos do primeiro tempo, chegando aos 14 gols e na ponta da artilharia. Zaltron, logo aos cinco minutos do segundo tempo, decretou a virada. Mas o time ainda precisava, pelo menos, do empate do Sertãozinho, que aconteceu aos 25 minutos da etapa final, com Zé Antônio, cobrando pênalti. Guará e Barretos terminaram com campanhas praticamente iguais nesta segunda fase: nove pontos, duas vitórias, três empates e uma derrota. A diferença ficou apenas no saldo de gols, com o Guará tendo um positivo (8 prós a 7 contra) e o Barretos ficou no zero (5 a 5). No Grupo 4, três clubes tinham chance do início da rodada. O ECO-Osasco precisava vencer o Mirassol e torcer por um empate entre XV de Piracicaba e Noroeste. O Osasco ainda saiu na frente, com Carlos Henrique, mas depois não suportou o forte ritmo do Mirassol, que venceu por 3 a 1, com gols de Danilo, Jonas e Xuxa. Pura emoção foi o jogo disputado no estádio Barão da Serra Negra, onde o Noroeste se dispôs a jogar na defensiva para garantir o empate. Apesar da valentia dos piracicabanos, o Noroeste segurou o resultado até o final e garantiu, merecidamente, a vaga. Ficou com oito pontos, um a mais do que o XV. Cidades em festa - Se na semana anterior, as cidades de Mirassol e Sertãozinho já tinham feito a festa por seus clubes, agora a festança aconteceu em duas outras cidades: Bauru e Guaratinguetá. No Vale do Paraíba, além do grande público presente ao estádio, a cidade se vestiu de tricolor. Houve até desfile com carro de Corpo de Bombeiros. A festa do Noroeste começou em Piracicaba, com os cerca de 500 torcedores que foram empurrar o time. Em Bauru, festa do "vermelhinho", o tradicional Norusca.