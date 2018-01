Guaratinguetá é o primeiro finalista do título do interior O Guaratinguetá é o primeiro finalista da disputa do título do interior no Campeonato Paulista. O time do Vale do Paraíba venceu o Paulista de virada por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, e garantiu sua vaga para a decisão. Na partida de ida, os visitantes já haviam vencido por 1 a 0 em casa e dependiam apenas de um empate. Os donos da casa, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo - Carlinhos foi expulso aos 21 do primeiro tempo -, apresentaram um futebol apático e foram facilmente barrados pela marcação eficiente do rival. Agora, o Guaratinguetá, um dos estreantes na elite paulista, aguarda a definição de quem será o adversário na final do título do interior. Neste domingo, o Noroeste recebe a Ponte Preta, em Bauru, precisando somente de um empate. Já o Paulista iniciará a preparação para a disputa da Série B do Brasileiro, onde estréia contra o Coritiba, no dia 12 de maio, em Curitiba. O primeiro tempo foi marcado por dois lances polêmicos. Logo a um minuto de jogo, o árbitro Guilherme Cereta de Lima anotou um pênalti duvidoso para o Guaratinguetá, após choque entre o lateral Marco Aurélio e o atacante Vandinho. O próprio Vandinho cobrou a penalidade, mas o goleiro Victor conseguiu defender com o pé. Aos 21 minutos, Carlinhos deu entrada dura no volante Marcelo Oliveira dentro da área e acabou expulso depois de levar o segundo amarelo. Três minutos depois, o experiente Marcos Denner bateu o pênalti e marcou. Apesar de contar com um jogador a menos, o time visitante cresceu no jogo e conseguiu chegar ao empate aos 42 minutos. Vandinho cruzou pela direita e o meia Alê chegou de trás para marcar, de cabeça. Na segunda etapa, a equipe do Vale do Paraíba aproveitou uma falha da defesa jundiaiense para marcar o gol da vitória, aos 2 minutos. O zagueiro Marcus Vinicius errou o passe e tocou nos pés de Vandinho. Este, livre de marcação, invadiu a área e tocou na saída de Victor. Apático em campo, os donos da casa não tiveram poder de reação para reverter o placar. PAULISTA 1 x 2 GUARATINGUETÁ Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinicius (Dauri) e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Diogo (Rodrigo Fabri) e Fernando Diniz; Leandrinho (Victor Santana) e Marcos Denner. Técnico: Vagner Mancini. Guaratinguetá - Edson Bastos; Geovane (Odirlei), Carlinhos, Jeci e Leandro Smith (Júnior); Tobi, Magal, Alê e Célio; Dinei e Vandinho (Léo Mineiro). Técnico: Márcio Araújo. Gols - Marcos Denner, de pênalti, aos 24, e Alê, aos 42 minutos do primeiro tempo; Vandinho, aos 2 minutos do segundo tempo. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Cartões amarelos - Carlinhos, Jeci e Edson Bastos. Cartão vermelho - Carlinhos. Renda - R$ 17.518,00. Público - 1.516 pagantes. Local - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.