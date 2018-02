Guaratinguetá ganha a primeira na elite do Paulistão Passado o nervosismo da estréia, o Guaratinguetá jogou bem e aproveitou as falhas do Marília para vencer, por 3 a 1, neste domingo à tarde, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O volante Magal comandou a vitória no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP). Com os gols de Sandro Goiano, Geovani e Magal, o Guará saltou para a oitava colocação, com três pontos. O Marília caiu para o sétimo lugar, com três pontos, mas saldo de gols melhor (1 a 0). O esquema de três zagueiros do time da casa neutralizou o perigoso ataque visitante, que pouco fez. O Guaratinguetá abriu o placar com Sandro Goiano aos 15 minutos da primeira etapa, após cruzamento de Magal. Antes disso, Magal já havia mandado uma bola no travessão. Na segunda etapa, o time da casa foi logo marcando com Geovani. O MAC recuou mais ainda e levou o terceiro. O homem do jogo, Magal, ampliou aos 15?. Aos 33 minutos, Bruno Ribeiro diminuiu. Ficha técnica: Guaratinguetá 3 x 1 Marília Guaratinguetá - Edson Bastos; Carlinhos (Rocha), Rafael Pedro e Jeci; Giovani, Magal, Alê, Michel (Nenê) e Galego; Sandro Goiano (Leandro) e Alexandre Pedalada. Técnico: Carlos Rabelo. Marília - Júlio César; Bruno Ribeiro, Dedimar, René (Juninho) e Rogerinho (Wellington Paulista); Fernando, Fábio Recife, Fabiano Gadelha e Eninho; Wellignton Amorim (Ricardo) e Basílio. Técnico: Roberto Cavalo. Gols - Sandro Goiano, aos 15 minutos do primeiro tempo; Geovani, aos 5, Magal, aos 15 e Bruno Ribeiro, aos 33 minutos do segundo tempo. Juiz - Robério Pereira Pires. Cartão amarelo - Carlinhos, Nenê, Edson Bastos, Dedimar e René. Renda - R$ 65.980,00. Público - 3.473 pagantes. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).