Guaratinguetá oferece R$ 200 mil pelo título do interior A diretoria do Guaratinguetá já definiu a premiação para os jogadores e a comissão técnica pela conquista do título de campeão do interior do Campeonato Paulista. O clube irá repassar ao elenco o valor total entregue pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao campeão: R$ 200 mil. Além da premiação, o time do Guaratinguetá mostra muito otimismo para os dois jogos decisivos contra o Noroeste. ?Estou estudando os últimos jogos do Noroeste. Quero decidir em casa e vamos atrás do resultado positivo?, avisou o técnico Márcio Araújo. Para o primeiro jogo do confronto, que será realizado neste sábado, no Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, o time da casa não vai pode contar com os zagueiros Carlinhos e Jéci, ambos suspensos. Odirlei e Rafael Pedro vão ser os substitutos. No Noroeste, o técnico Pintado acredita que a vantagem de jogar por dois resultados iguais, por ter conseguido melhor campanha no Paulistão, pode ser decisiva contra o Guaratinguetá. Os dois times já se enfrentaram três vezes, com três vitórias do Noroeste. A última foi no dia 11 de abril, durante o Paulistão: 4 a 2.