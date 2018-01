Guaratinguetá próximo da Série B-1 Após a vitória por 3 a 0 sobre o Monte Azul, o Guaratinguetá deu um passo importante para garantir o acesso dentro do Campeonato Paulista da série B-2 - quinta divisão. Com o resultado, neste domingo à tarde pela penúltima rodada da competição, o time do Vale do Paraíba assumiu a quarta colocação com 51 pontos, ultrapassando a Linense, que tem 49 pontos e perdeu para o Santa Ritense por 2 a 1, em Santa Rita do Passa Quatro. A expectativa dos clubes é que a Federação Paulista confirme o acesso dos cinco primeiros colocados para a disputa da Série B-1 na próxima temporada. O campeão Primavera e o vice-campeão, Rio Claro, já estão assegurados. O campeão Primavera empatou, fora de casa, contra o Capivariano por 4 a 4, mas levou o ponto extra nos pênaltis por 3 a 2. O vice-campeão Rio Claro folgou na rodada, em virtude da eliminação do Santacruzense, por falta de pagamentos de taxas. Resultados: Santa Ritense 2 x 1 Linense; Monte Azul 0 x 3 Guaratinguetá; Capivariano (2) 4 x 4 (3) Primavera; Jalesense (2) 1 x 1 (1) Radium; Palmeirinha 1 x 2 Lençoense, Guarujá 2 X 0 Penapolense e Ecus 2 x 1 São Bernardo. Classificação: 1)Primavera: 66; 2) Rio Claro: 55; 3) Santa Ritense: 53; 4) Guaratinguetá: 51; 5) Linense: 49; 6) Monte Azul: 48; 7) Lençoense: 42; 8) Penapolense: 37; 9) Palmeirinha: 33; 10) Ecus: 33; 11) Capivariano: 32; 12) Guarujá: 29; 13) Jalesense: 25; 14) Radium: 16; 15) São Bernardo: 2.