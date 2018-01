Guaratinguetá quer continuar surpreendendo no Paulista O técnico Márcio Araújo, do caçula Guaratinguetá, acredita que a briga pelo título do interior é um novo campeonato que se inicia e, para isso, vai escalar força máxima. O goleiro Edson Bastos, os volantes Tobi e Magal, além do ala-direito Alex Silva têm condições de jogo, mas apenas os três primeiros serão titulares diante do Paulista, neste domingo, no Vale do Paraíba. Paulista O técnico Vagner Mancini aproveitou os últimos dias para corrigir os erros apresentados na derrota para o Rio Claro, por 3 a 2. A meta agora é ser campeão do interior. ?Temos que superar a decepção e buscar motivação para vencer estes confrontos e disputar o título do interior?, afirma o treinador. Ituano Edson Porto acertou com a diretoria e não é mais o comandante do time. Mesmo com a saída repentina, o treinador não guarda mágoas e afirmou que deixou as portas abertas para um dia voltar. ?A direção cumpriu tudo o que prometeu. Fiz um belo trabalho aqui e deixo as portas abertas para um dia voltar.? Ele dirigiu o time nas últimas cinco rodadas.