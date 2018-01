Guaratinguetá sonha alto em duelo contra o Paulista O Guaratinguetá é o caçula do Campeonato Paulista que teve a melhor colocação nesta temporada. Classificado para disputar o título do interior, o time do Vale do Paraíba espera conquistar o troféu e derrubar, num primeiro desafio, o Paulista. Os dois times se enfrentam, neste domingo, às 20 horas, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, com transmissão do SporTV. O bom desempenho em sua estréia na elite não impediu o Guaratinguetá de trocar várias vezes de técnico: começou com Carlos Rabello, ficou alguns jogos com Toninho Cecílio, que depois foi ser gerente no Palmeiras, e terminou com Márcio Araújo. O time somou 25 pontos, em décimo lugar, e vai enfrentar o Paulista, sexto, com 31 pontos. O time de Jundiaí, até a última rodada, tinha chance de chegar às semifinais e entra nesta disputa tentando se superar. ?Precisamos ter motivação porque este será um título importante?, destaca o técnico Vagner Mancini. Na primeira fase, o Paulista venceu o rival por 2 a 0, em Jundiaí. Nesta fase, joga por dois resultados iguais. O Guará terá as voltas do goleiro Edson Bastos, dos volantes Tobi e Magal e do ala-direito Alex Silva. Os três primeiros já garantiram vaga no time titular. Alex Silva fica no banco, enquanto Nelsinho é o titular. Já o Paulista não vai poder contar com o lateral-direito Marco Aurélio, que foi expulso na última rodada. O zagueiro Dema e os volantes Rever e Marcelo Oliveira também estão suspensos e são desfalques. GUARATINGUETÁ x PAULISTA Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Magal, Michel e Léo Mineiro; Dinei e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Paulista - Victor; Rodolfo, Diego Padilha, Marcus Vinicius e Fábio Vidal; Thiago Mathias, Fábio Gomes, Rodrigo Fabri e Fernando Diniz; Gilsinho e Marcos Denner. Técnico: Vagner Mancini. Árbitro - Philippe Lombard. Horário - 20 horas. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.