Guaratinguetá surpreende Barueri e vence pela segunda vez O Guaratinguetá foi o vitorioso no primeiro duelo de novatos do Campeonato Paulista. O time do Vale do Paraíba foi até Barueri e venceu o time local por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Vila Porto, pela terceira rodada da competição. Com o resultado, a equipe da casa segue na zona de rebaixamento sem nenhum ponto em três jogos. Os visitantes chegaram aos seis pontos e se distanciou das últimas colocações. O primeiro tempo de jogo foi bastante equilibrado e as duas equipes desperdiçaram pelos menos três grandes chances cada uma. Na etapa final, entretanto, o Guaratinguetá se valeu dos contra-ataques para abrir o placar. Aos 19, Nenê roubou bola no meio-de-campo, lançou para o atacante Alexandre Pedalada, que escapou em velocidade e tocou na saída do goleiro Oliveira. O gol desestabilizou o Barueri e o time visitante conseguiu ampliar, aos 39, com o atacante Vagner Carioca, que recebeu livre e só tocou na saída do goleiro. No próximo domingo, o Barueri volta a campo para buscar a reabilitação contra o Palmeiras, no Palestra Itália, em São Paulo. O Guaratinguetá jogará no mesmo dia, às 18h10, contra o Santos, na Vila Belmiro. Ficha técnica Barueri 0 x 2 Guaratinguetá Barueri - Oliveira; Edylton, Dão, Fábio Luiz e Bosco; Júlio, Nenê Miranda (Marciano), Giuliano (Luciano Gigante) e Ivan; Marcos Dias (Tiago Humberto) e Pedrão. Técnico: Marcelo Vilar. Guaratinguetá - Marcelo; Carlinhos, Rafael Pedro e Jeci; Geovane, Magal, Ale (Leandro), Nenê (Tobi) e Galego; Sandro Goiano (Vágner Carioca) e Alexandre Pedalada. Técnico: Carlos Rabelo. Gols - Alexandre Pedalada, aos 19, e Vágner Carioca, aos 39 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Marcos Dias (Barueri); Rafael Pedro (Guaratinguetá). Árbitro - Kleber José de Melo. Renda - R$ 11.535,00. Público - 2.661 pagantes. Local - Estádio Vila Porto, em Barueri (SP).