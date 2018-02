Guaratinguetá vence e deixa o Juventus em situação ruim O Guaratinguetá confirmou sua boa campanha ao vencer em casa o Juventus, por 3 a 1, neste domingo, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. A vitória deu uma guinada na posição dos anfitriões, que passam a brigar pelo título do interior. Agora a equipe soma 20 pontos, e está na 9.ª posição, empatado em número de pontos com a Ponte Preta. Derrotado nesta tarde, o Juventus é apenas o 18.º, com 11 pontos, muito ameaçado pelo rebaixamento. Logo aos quatro minutos, Dinei abriu o placar para os donos da casa. O Juventus, que já entrou com um posicionamento mais cauteloso, continuou jogando da mesma maneira. Como castigo, veio o segundo gol, marcado por Vandinho, aos 35 minutos. A segunda etapa começou movimentada. Aos oito, Vandinho aproveitou triangulação entre Júnior, Ale e Michel e marcou seu segundo gol, ampliando a vantagem para 3 a 0. Três minutos depois, Renato cobrou falta com violência e fez o gol de honra dos visitantes. GUARATINGUETÁ 3 x 1 JUVENTUS Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho (Giovane), Carlinhos, Jeci (Rafael Pedro) e Júnior; Tobi, Ale, Magal e Michel; Dinei e Vandinho (Leandro). Técnico: Márcio Araújo. Juventus - Deola; Bruno (Maxsandro), Renato e Gian; Márcio Senna, Gilson (Léo Mineiro), Naves, Adriano (Élder) e Jean; Nunes e Sérgio Lobo. Técnico: Artur Bernardes. Gols - Dinei, aos 4, e Vandinho, aos 35 minutos do 1.º tempo e aos 8 minutos do 2.º tempo. Renato, aos 11 minutos do 2.ºtempo. Árbitro - Aurélio SantAnna Martins. Cartões amarelos - Deola, Gian, Renato, Élder, Sérgio Lobo. Público - 2.944 pagantes. Renda - R$ 37.620,00. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá-SP.