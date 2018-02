Guaratinguetá vence Rio Claro por 3 a 2 e sonha com título O Guaratinguetá fez a lição de casa e segue firme na briga para a disputa do título de campeão do Interior no Campeonato Paulista. Em partida bastante disputada, entre dois caçulas do Paulistão, o time do Vale do Paraíba venceu o Rio Claro por 3 a 2, neste domingo, no Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela 13.ª rodada. Com a vitória, os donos da casa chegaram aos 17 pontos em posição intermediária. Os visitantes seguem ameaçados pelo rebaixamento, em 17.º, com 11. O Guaratinguetá se aproveitou de duas falhas defensivas do Rio Claro para marcar dois gols no primeiro tempo. Aos 13, após cruzamento da direita, o meia Michael aproveitou o erro do zagueiro Zé Adriano e bateu firme para o gol. O gol empolgou o time do Vale, que começou a pressionar em busca do segundo. E realmente o dia não era da zaga do Rio Claro. Aos 22, o lateral-esquerdo Alemão perdeu bola na intermediária e, após cruzamento da direita, o atacante Vandinho finalizou com estilo na área. Na segunda etapa, os visitantes voltaram melhor e chegaram a diminuir com Luciano aos 11, de cabeça. Mas após a expulsão de Douglas Peruíbe, o Guaratinguetá voltou a dominar e chegou aos terceiro com Laécio aos 30. No final, aos 44, Daniel Rossi diminuiu para os visitantes. GUARATINGUETÁ 3 x 2 RIO CLARO Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho (Giovane), Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Magal, Alê e Michael (Caetano); Vandinho (Laécio) e Dinei. Técnico: Toninho Cecílio. Rio Claro - Luis Henrique; Wagnão, Zé Adriano (Carlinhos) e Douglas Peruíbe; Eric, Vieira, Wagner (Calé), Daniel Rossi e Alemão; Luciano (Edílson) e Chumbinho. Técnico: Márcio Araújo. Gols - Michael, aos 13, e Vandinho, aos 22 minutos do primeiro tempo. Luciano aos 11, Laécio aos 30 e Daniel Rossi, aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza Cartão amarelo - Daniel Rossi, Zé Adriano, Alê e Carlinhos. Cartão vermelho - Douglas Peruíbe. Renda - R$ 25.642,50. Público - 1.988 pagantes. Local - Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).