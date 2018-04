Guardiola admite preocupação com zaga do Atlético e minimiza cobrança por título Josep Guardiola admitiu nesta terça-feira que a defesa do Atlético de Madrid é o que mais preocupa o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões. O treinador acredita que o time alemão, mesmo acostumado a muitas trocas de passe, terá dificuldade para superar a zaga espanhola e ainda poderá levar perigo em contra-ataques.