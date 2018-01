Guardiola anuncia saída do Barcelona O meio-campo Guardiola, do Barcelona, anunciou nesta quarta-feira, em uma coletiva na sede do clube catalão, que vai jogar em outro país. O capitão da equipe, de 30 anos, disse que pretende ficar no time até o final do mês de junho, quando termina o seu contrato com o time. Clubes da Inglaterra, França, Alemanha e Itália estão nos planos do jogador. ?Pep? Guardiola como é chamado carinhosamente pelos torcedores, foi um dos principais responsáveis pela conquista das quatro Liga dos Campeões consecutivas e pela Copa da Europa em 1992.