Guardiola descarta Agüero e faz mistério sobre Danilo para pegar o Liverpool

O técnico Pep Guardiola fechou nesta terça-feira a preparação do Manchester City para o primeiro duelo das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, fora de casa, na quarta. E descartou qualquer possibilidade de utilizar o atacante Sergio Agüero, que se recupera de lesão.

"Sergio ficou em Manchester. Ele não veio. Ele estava lesionado nas últimas duas semanas", explicou Guardiola nesta terça. "Está muito, muito melhor, mas os médicos falaram com ele hoje, e ele me disse que ainda está com um pequeno problema, não está confortável."

Agüero sofreu uma lesão no joelho no dia 11 de março. A princípio, a expectativa era de que voltasse a atuar em duas semanas, mas o prazo se prolongou um pouco. Há a possibilidade de ele retornar no clássico com o Manchester United, sábado, pelo Campeonato Inglês, mas Guardiola despistou. "Vamos ver", respondeu.

Com o desfalque certo de Agüero, resta uma dúvida na escalação do City. Fabian Delph se recuperou de lesão muscular e pode voltar à lateral esquerda, na posição que vem sendo ocupada pelo brasileiro Danilo. Sobre esta opção, Guardiola fez mistério e não informou o titular.

"O Fabian Delph está de volta, mas o Danilo também pode jogar por ali. Eu tenho uma ideia de quem vai jogar. Mas vocês me entendem, não posso contar pra vocês", limitou-se a dizer o treinador espanhol.

A tendência é que Guardiola escale o City diante do Liverpool com: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte e Danilo (Delph); Fernandinho, De Bruyne e David Silva; Sané, Sterling e Gabriel Jesus.