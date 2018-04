Guardiola descarta assumir o City na próxima temporada

O técnico do Bayern de Munique, Pep Guardiola, descartou nesta segunda-feira rumores de uma possível transferência para o Manchester City na próxima temporada, dizendo que vai cumprir seu contrato com o clube alemão.

"Rapazes, disse 200 milhões de vezes que tenho mais um ano no meu contrato aqui", disse o espanhol a repórteres durante entrevista coletiva antes da semifinal da Liga dos Campeões contra o Barcelona, em Munique, na terça. "Estarei aqui na próxima temporada, e é tudo", afirmou Guardiola, que ganhou os títulos alemão e da Copa da Alemanha na última temporada e novamente o título da liga nacional na campanha atual.

Mas ele não alcançou o sucesso europeu para o qual foi contratado em 2013, e a derrota por 3 a 0 para o Barcelona na primeira partida da semifinal pode significar o fim da participação do time na temporada. A derrota por 1 x 0 para o Augsburg no Campeonato Alemão, no sábado, aumentou as especulações sobre a peranência do espanhol em Munique, após a quarta derrota seguida do Bayern em todas as competições, o que não acontecia desde 1991. Diversas mídias relataram no domingo um pré-acordo de Guardiola com o City.