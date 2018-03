Guardiola descarta retorno ao Barcelona: 'Nunca voltarei'

A goleada por 4 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e o desempenho oscilante do Barcelona na temporada fizeram com que a pressão sobre o técnico Luis Enrique crescesse. Os próprios torcedores catalães passaram a sonhar com um possível retorno de Pep Guardiola, mas o treinador do Manchester City descartou esta possibilidade.

"Eu nunca voltarei ao Barcelona para ser técnico. Meu período ali acabou", garantiu em entrevista neste sábado. O próprio Guardiola chegou a ser questionado na primeira parte desta temporada após maus resultados do City, mas parece ter estabilizado sua equipe.

O sonho dos torcedores catalães se dá pela trajetória vencedora de Guardiola à frente do clube, onde conquistou 14 títulos em quatro temporadas como treinador. Mesmo longe da Espanha e após a goleada sofrida pelo Barcelona, ele continua vendo a equipe como a melhor do mundo e, por isso, acredita em uma virada na partida de volta contra o Paris Saint-Germain.

"O Barcelona ainda é o melhor time do mundo. É sempre uma surpresa (sofrer uma goleada) porque eles são muito, muito bons, mas no futebol tudo pode acontecer. Quando você domina o mundo do futebol, é normal que as pessoas esperem que você mantenha o nível, mas meu conselho para vocês (jornalistas), conhecendo Luis (Enrique) e os jogadores, é não falar muito, porque eles vão recuperar e provar que vocês estão errados", disse.

Guardiola ainda tratou com naturalidade o resultado da partida em Paris. "Na Liga dos Campeões há muita competição, os adversários são muito fortes. Você pode vencer de forma pesada, ou perder da mesma forma. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo, mas ainda há 90 minutos pela frente e tudo pode ocorrer. Se há um time que pode virar, é o Barcelona."