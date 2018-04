Guardiola diz que Bayern sabe o que fazer para vencer o Benfica Semifinalista nas últimas quatro edições da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique é favorito diante do Benfica. A vitória magra por 1 a 0 no jogo de ida, na Alemanha, na semana passada, entretanto, deixou mais tenso o clima para a partida desta quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa. Se vencer por dois gols de diferença, o time português vai à semi pela primeira vez desde 1990.