Guardiola diz que Gabriel Jesus está pronto, mas pede calma com brasileiro

Regularizado pelo Manchester City na última quinta-feira, Gabriel Jesus está prestes a fazer a sua estreia no futebol europeu. Nesta sexta-feira, na véspera do próximo compromisso do time no Campeonato Inglês, diante do Tottenham, em casa, o técnico Pep Guardiola afirmou que o ex-jogador do Palmeiras está "pronto" para entrar em campo.

"Ele está em forma, está pronto para se incorporar ao time", disse Guardiola. "Ele vai nos ajudar no Campeonato Inglês", acrescentou o treinador espanhol, pressionado pelos últimos resultados ruins do seu time, especialmente a goleada de 4 a 0 aplicada pelo Everton no último fim de semana, o que o deixa apenas em quinto lugar no Campeonato Inglês.

Guardiola, porém, pediu paciência com Gabriel Jesus neste início de passagem pelo Manchester City, alertando que o brasileiro não pode ser encarado como uma salvação para o time. "Ele é um jogador jovem, de 19 anos, não podemos esperar que vai resolver nossos problemas. Ele terá todo o tempo para se envolver", comentou.

O Manchester City acertou a contratação de Gabriel Jesus junto ao Palmeiras no meio de 2016, mas só se transferiu para a Europa no início de 2017, chegando no meio da temporada europeia. Guardiola alertou que isso vai dificultar a adaptação do atacante.

"Seria mais fácil se ele pudesse ter chegado no início da temporada. Agora está no meio da temporada sem muitos treinamentos, mas ele é esperto, tem qualidade e vai nos ajudar", afirmou Guardiola.