Guardiola é absolvido de acusação de doping

Inicialmente, a Federação Italiana de Futebol decidiu suspender Guardiola por quatro meses. O ex-jogador, porém, solicitou a revisão do seu caso e teve sucesso, sendo absolvido das acusações em maio.

A absolvição de Guardiola fez com que Ettore Torri, fiscal antidoping do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), apelasse da decisão. Porém, o tribunal antidoping do Coni decidiu inocentar o atual treinador do Barcelona.