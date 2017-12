Guardiola é flagrado em novo doping O Comitê Olímpico Nacional Italiano (CONI) confirmou nesta quarta-feira novo doping do meio-campo espanhol Guardiola, do Brescia. O CONI detectou presença do metabólico nandrolona em amostras recolhidas após a partida contra a Lazio, dia 4 de novembro, mesma substância identificada no exame realizado depois do jogo contra o Piacenza, dia 21 de outubro. O jogador está suspenso desde a última quinta-feira.