Guardiola é flagrado no antidoping O volante espanhol Josep Guardiola, que joga no Brescia, foi flagrado no exame antidoping no jogo contra o Piacenza, dia 21 de outubro, pelo Campeonato Italiano. A substância proibida descoberta em seu organismo foi a nandrolona, a mesma encontrada no teste do zagueiro holandês Jaap Stam, da Lazio, em resultado revelado na semana passada. Guardiola está suspenso preventivamente, até que seja julgado pelo Comitê Nacional Olímpico Italiano. Aos 30 anos, Guardiola está em sua primeira temporada no Campeonato Italiano. Em setembro, foi contratado pelo Brescia, deixando o Barcelona depois de 17 anos.