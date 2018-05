Guardiola e outras personalidades apoiam Daniel Alves contra o racismo

SÃO PAULO - Não foi apenas o atacante Neymar que apoiou Daniel Alves por comer a banana atacada no lateral-direito por um torcedor do Villarreal, na vitória do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, neste domingo. Além do atacante, o ex-treinador do clube catalão, Josep Guardiola, também falou sobre o caso de racismo. Em coletiva antes do jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid, o técnico do time alemão criticou a atitude do torcedor.

"Existe (preconceito) em todos os lados, isso é uma falta de respeito. A culpa final é de toda a sociedade, porque Dani é um tipo de pessoa muito boa", afirmou o treinador, que comandou o lateral brasileiro no Barcelona por quatro anos, entre 2008 e 2012.

Companheiro de Daniel Alves na seleção brasileira, o atacante Fred também mostrou o seu apoio a atitude do lateral-direito. Por meio de seu Instagram, o jogador do Fluminense postou uma foto com a legenda "Uma banana para o racismo", em que faz gesto cruzando os braços. Além disso, o atleta faz uma crítica à sociedade pela ofensa do torcedor.

"Infelizmente, esse não é um problema que se restringe apenas à Espanha. É um mal que mancha o esporte e a sociedade em geral em todo o mundo. Essa banana, que quase foi desperdiçada, poderia amenizar a fome de alguma criança na África ou em qualquer outro canto do mundo - inclusive no Brasil."

Alvo de uma banana quando atuava pelo Anzhi Makhachkala, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, também se manifestou em apoio a Daniel Alves pelo Instagram. Em sua conta oficial, o técnico do Sivasspor, da Turquia, postou foto com uma banana na mão. "Bom dia a todos, #todossomosmacacos, não ao racismo , todos somos iguais", escreveu o ex-jogador, que à época, abandonou a partida e foi direto para o vestiário.

Não foram apenas colegas brasileiros ou ex-companheiros de time que se manifestaram. Em sua conta no Twitter, o argentino Sergio Agüero, postou uma foto ao lado da atacante brasileira Marta, em que os ambos estão comendo uma banana. "Com minha colega Marta do Brasil dizemos: #NãoAoRacismo. Somos todos iguais", publicou.