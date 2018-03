Guardiola é preso por doping na Itália O espanhol Josep Guardiola, que já atuou pela seleção nacional e pelo Barcelona, foi condenado por um tribunal italiano, nesta quinta-feira, a sete meses de prisão por causa de um caso de doping. O jogador, de 34 anos, atuava pelo Brescia em 2001, quando foi pego em dois exames anti-doping por nandrolona durante a temporada. Na época, Guardiola cumpriu quatro meses de suspensão, mas uma lei italiana, aprovada em 2000, coloca casos de doping também na esfera penal. De acordo com o advogado Tommaso Marchese, o espanhol não precisará cumprir a pena na cadeia por não ter antecedentes criminais. Além disso, poderá seguir no futebol do Quatar, onde joga desde a saída do Brescia, em 2003.