Guardiola é suspenso por 4 meses A Comissão Disciplinar da Liga Italiana de Futebol puniu hoje o jogador espanhol Josep Guardiola, do Brescia, com 4 meses de suspensão por uso de nandrolona, substância considerada anabolizante. Pelo mesmo motivo foi punido também o holandês Jaap Stam, suspenso por 5 meses. As penas ficaram abaixo das sugeridas para este tipo de caso. Para Guardiola, foi sugerida a pena de um ano de suspensão, e de dez meses para Stam. Ambos os atletas se mostraram inconformados com os resultados dos exames, e afirmaram que nunca usaram substâncias ilegais. O teste anti-doping de Guardiola deu positivo para nandrolona em outubro do ano passado, após uma partida contra o Piacenza. O jogador chegou a ameaçar abandonar o futebol se não conseguisse limpar o seu nome.