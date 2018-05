Guardiola felicita Messi pela conquista da Bola de Ouro O técnico do Barcelona, Josep Guardiola, parabenizou o argentino Lionel Messi nesta terça-feira pela conquista da Bola de Ouro, prêmio oferecido pela revista France Football ao melhor jogador europeu do ano. Guardiola destacou as qualidades do meia-atacante, tido por ele como um jogador de outro nível.