Guardiola foi atraído pela imagem do Bayern, não por dinheiro O técnico Pep Guardiola, que vai assumir o Bayern de Munique na próxima temporada, foi convencido a aceitar a proposta do clube pela imagem do time alemão e não pelo dinheiro, disse o presidente-executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, nesta terça-feira.