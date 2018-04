Guardiola garante que não verá jogo decisivo do United: 'Vou jogar golfe'

O Manchester City se aproximou neste sábado do título do Campeonato Inglês ao derrotar o Tottenham por 3 a 1, no estádio de Wembley, em Londres. O resultado fez o time abrir 16 pontos de vantagem para o vice-líder Manchester United, que recebe o West Bromwich no domingo. Se o rival perder, o time de Pep Guardiola será campeão.

Mas, segundo garantiu o próprio treinador após o triunfo, ele não está muito preocupado com o seu rival no domingo. Enquanto o Manchester United disputará o duelo que pode resultar no título do City, Guardiola já tem outra atividade programada.

"Não verei o United, tenho um jogo de golfe", contou o treinador. "Tenho três dias de folga e amanhã (domingo) vou jogar golfe com meu filho, meus amigos. Amanhã é dia de golfe."

Guardiola, porém, assegurou que não acredita em uma derrota do Manchester United. E celebrou a possibilidade de ser campeão em casa, no domingo seguinte (22 de abril), contra o Swansea. "Ficarei feliz (se formos campeões), mas acho que o United vencerá. Dependerá de nós", apostou. "O importante é ter a chance de vencer em casa. Estou muito feliz pela chance de vencer na frente da nossa torcida."