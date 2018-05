Guardiola nega controlar sexo de atletas: 'Quanto mais fizerem, melhor'

Guardiola não controla a vida sexual de seus jogadores. Pelo menos é o que ele mesmo garante, em resposta ao francês Samir Nasri, que, em entrevista ao jornal francês L'Equipe, criticou os métodos do treinador, dizendo que o espanhol era o principal motivo para ele ter deixado o clube no meio do ano para defender o Sevilla. Com bom humor, o técnico, além de negar tudo isso, garantiu que até mesmo estimula seus jogadores a fazerem sexo.

"É impossível jogar bem futebol se não tem sexo com sua companheira. Nunca proibirei algo assim. Quanto mais fizerem, melhores jogadores serão", disse Guardiola, durante entrevista coletiva às vésperas do jogo entre Manchester City e Crystal Palace.

Durante a semana, Nasri, não poupou o treinador de críticas por causa de suas "neuroses". "Guardiola quer jogadores mais magros e leves. Por conta disso, tive de alterar algumas coisas na minha alimentação. Ele pediu aos jogadores para não fazer sexo depois da meia-noite nas folgas, porque tínhamos de descansar. Disse que fez isso com Messi, que se livrou das lesões musculares. E também pediu a mesma coisa para Lewandowski", revelou Nasri, em entrevista ao jornal francês L'Equipe.