Guardiola pode substituir Mascherano O presidente do River Plate, José María Aguilar, revelou nesta terça-feira que o espanhol Josep Guardiola, símbolo do Barcelona na década passada, foi oferecido ao clube argentino. A contratação de Guardiola serviria para suprir a saída de Mascherano, negociado com o Corinthians. ?Não é todo dia que isto acontece. Falarei com (o treinador Leonardo) Astrada para saber se o Guardiola interessa?, disse o dirigente, em entrevista a um jornal argentino. O espanhol se interessou pelo futebol argentino depois que jogou junto com o centroavante Gabriel Batistuta no Al-Ahli, do Qatar, até dezembro do ano passado. Desde então, Guardiola está sem jogar e agora passa férias em Barcelona. O elenco do River Plate voltou nesta semana aos treinamentos, depois de um primeiro semestre irregular - foi eliminado nas semifinais da Libertadores e terminou o torneio Clausura do Campeonato Argentino em uma posição intermediária.