Guardiola prevê dificuldade no clássico catalão O Espanyol está apenas na 14.ª colocação do Campeonato Espanhol, mas ainda assim o líder Barcelona espera dificuldade no clássico catalão de sábado, no Camp Nou. Para o técnico Josep Guardiola, o confronto entre os dois clubes sempre é disputado e a equipe adversária tem boas qualidades.